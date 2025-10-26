Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: सीएम साय ने कहा सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की प्राथमिकता

Chhattisgarh के सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित क्रिटिकॉन रायपुर-2025 कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 26, 2025

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सस्ती और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा (Health Services) सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे 25 अक्टूबर को नवा रायपुर में आयोजित क्रिटिकल केयर पर आधारित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस क्रिटिकॉन रायपुर-2025 में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन जीवन रक्षा की रीढ़ है, जो गंभीर परिस्थितियों में मरीजों को नया जीवन देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अस्पतालों, क्रिटिकल केयर इकाइयों और मेडिकल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी शामिल हुए।

यह भी पढ़ें : रायपुर में टैंकर का प्रेशर वॉल्व फटने से सड़क पर फैला एसिड

26 Oct 2025 03:14 am

