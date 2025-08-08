8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

रायपुर

PM Muft Bijli Yojana: सीएम साय बोले- हम बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी थे उपस्थित...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 08, 2025

PM Muft BijliY ojana : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हम लोग बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें भारत सरकार से सब्सिडी मिल रही है, दो किलोवॉट में 60 हजार रुपए और छत्तीसगढ़ सरकार दो किलोवॉट के लिए 30 हजार रुपए सब्सिडी दे रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी उपस्थित थे। बता दें कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को https://pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप पर पंजीयन कराना होगा।

यह भी पढ़ें : ‘माननीयों’ को मुफ्त और आम लोगों को बिजली के झटके पर झटका

08 Aug 2025 02:45 am

रायपुर

छत्तीसगढ़

