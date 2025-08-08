PM Muft Bijli Yojana: सीएम साय बोले- हम बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे

PM Muft BijliY ojana : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हम लोग बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें भारत सरकार से सब्सिडी मिल रही है, दो किलोवॉट में 60 हजार रुपए और छत्तीसगढ़ सरकार दो किलोवॉट के लिए 30 हजार रुपए सब्सिडी दे रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी उपस्थित थे। बता दें कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को https://pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप पर पंजीयन कराना होगा।
