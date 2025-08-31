Raipur: जापान और दक्षिण कोरिया दौरे से छत्तीसगढ़ लौटे सीएम विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आठ दिन के जापान और दक्षिण कोरिया (South Korea) दौरे के बाद 30 अगस्त को रायपुर लौटे हैं। रायपुर (Raipur) के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम साय ने कहा कि जापान (Japan) और दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति (New Industrial Development Policy) को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। जापान के ओसाका शहर में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो (World Expo) में छत्तीसगढ़ पैवेलियन ने राज्य की कला और संस्कृति को वैश्विक मंच (Global Forum) पर विशेष पहचान दिलाई।

