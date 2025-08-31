Patrika LogoSwitch to English

Raipur: जापान और दक्षिण कोरिया दौरे से छत्तीसगढ़ लौटे सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत, सीएम साय बोले- नई औद्योगिक विकास नीति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 31, 2025

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आठ दिन के जापान और दक्षिण कोरिया (South Korea) दौरे के बाद 30 अगस्त को रायपुर लौटे हैं। रायपुर (Raipur) के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम साय ने कहा कि जापान (Japan) और दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति (New Industrial Development Policy) को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। जापान के ओसाका शहर में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो (World Expo) में छत्तीसगढ़ पैवेलियन ने राज्य की कला और संस्कृति को वैश्विक मंच (Global Forum) पर विशेष पहचान दिलाई।

यह भी पढ़ें : गृह मंत्री ने जेल के कैदियों से मजदूरी करवा कर बनवाया कवर्धा सदन: भूपेश बघेल

Published on:

31 Aug 2025 02:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur: जापान और दक्षिण कोरिया दौरे से छत्तीसगढ़ लौटे सीएम विष्णुदेव साय

