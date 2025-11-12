Investor Connect : अहमदाबाद इन्वेस्टर कनेक्ट में छत्तीसगढ़ को मिला बड़ा निवेश प्रस्ताव

गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट (Investor Connect) कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगभग 33321 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल (Solar Cell), फार्मास्युटिकल उत्पाद और मेडिकल फूड सप्लीमेंट जैसे क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों को निवेश प्रस्ताव पत्र (Investment Letters) प्रदान किए। छत्तीसगढ़ को मिले इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में 14900 नए रोजगार अवसर (Employment Opportunities) सृजित होंगे। इन्वेस्टर कनेक्ट अहमदाबाद में सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 22 महीनों में 350 से अधिक सुधार किए हैं, जिनसे उद्योग (Industries) स्थापित करना और अधिक सुगम हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ में 7.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कई परियोजनाओं पर कार्य तेजी से शुरू हो चुका है।

यह भी पढ़ें : राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का रोमांच रायपुर में