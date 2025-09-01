CM साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, आला अधिकारियों को दिए ये कड़े निर्देश, देखें VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज प्रदेश के बस्तर दौरे पर है। जहां उन्होंने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित्र क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम साय राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। ताकि प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। सीएम साय के साथ मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा भी मौजूद हैं।

बता दें कि साय दंतेवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम साय ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का अफसरों से जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने पीड़ितों को पूरी मदद का भरोसा दिया। प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद साय दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की