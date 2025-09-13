Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Dental Conference Raipur: सीएम साय ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप है छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट

Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी में आयोजित तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का किया शुभारंभ।

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 13, 2025

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस (Dental Conference) 2025 का 13 सितंबर को शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वर्ष 2047 तक भारत (India) को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार ने भी छत्तीसगढ़ 2047 विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। इसके तहत 10 मिशनों पर कार्य करते हुए प्रदेश की जीएसडीपी को वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ (Indian Dental Association Chhattisgarh) के प्रेसिडेंट डॉ. अरविंद कुमार, पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. राजीव सिंह, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉ. वैभव तिवारी सहित बड़ी संख्या में देशभर से आए दंत चिकित्सक (Dentist) उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के CM साय ने चना-मुर्रा खाकर पुराने दिनों की यादें की ताजा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

health news

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 09:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Dental Conference Raipur: सीएम साय ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप है छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना करेंगे पूरा: मुख्यमंत्री साय

cg hindi news Update
रायपुर

छत्तीसगढ़ी में MA करने वाले बेरोजगार… भाषा को सम्मान मिला, लेकिन नौकरी का हक नहीं, जानें वजह व समाधान!

छत्तीसगढ़ी में एमए कर चुके युवाओं का दर्द (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG Strike: वेतन नहीं मिलने से निकायों के अधिकारी-कर्मचारी नाराज, हड़ताल पर बैठे तब आया पैसा…

CG Strike: वेतन नहीं मिलने से निकायों के अधिकारी-कर्मचारी नाराज, हड़ताल पर बैठे तब आया पैसा...(photo-patrika)
रायपुर

काम की खबर! सरकार ने दी किसानों को तकनीकी सुविधा का तोहफ़ा, पंजीकरण में होगी आसानी, जानें…

काम की खबर! सरकार ने दी किसानों को तकनीकी सुविधा का तोहफ़ा, पंजीकरण में होगी आसानी, जानें...(photo-patrika)
रायपुर

साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात युवक की लाश, शरीर पर दिखे चोट के निशान, CCTV खंगाल रही पुलिस…

साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात युवक की लाश, शरीर पर दिखे चोट के निशान, CCTV खंगाल रही पुलिस...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.