Dental Conference Raipur: सीएम साय ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप है छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस (Dental Conference) 2025 का 13 सितंबर को शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वर्ष 2047 तक भारत (India) को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार ने भी छत्तीसगढ़ 2047 विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। इसके तहत 10 मिशनों पर कार्य करते हुए प्रदेश की जीएसडीपी को वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ (Indian Dental Association Chhattisgarh) के प्रेसिडेंट डॉ. अरविंद कुमार, पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. राजीव सिंह, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉ. वैभव तिवारी सहित बड़ी संख्या में देशभर से आए दंत चिकित्सक (Dentist) उपस्थित थे।

