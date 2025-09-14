Dental Conference Raipur: सीएम साय ने कहा स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में लगातार आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस (Dental Conference) 2025 का 13 सितंबर को शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि स्वास्थ्य (Health) के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य गठन के समय जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज (Medical College) था, आज यह संख्या बढ़कर 15 हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश को एम्स (AIIMS) दिया। इसी तरह निरंतर प्रयासों से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं (Medical Facilities) के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। डेंटल कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ (Indian Dental Association Chhattisgarh) के प्रेसिडेंट डॉ. अरविंद कुमार, पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. राजीव सिंह, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉ. वैभव तिवारी सहित बड़ी संख्या में देशभर से आए दंत चिकित्सक (Dentist) उपस्थित थे।

