उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा- राहुल गांधी के बयानों में विरोधाभास… Video

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर कांग्रेस सांसद और लोकसभा राहुल गांधी पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा की मैं उन सभी (विपक्षी) लोगों से पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी से उनका क्या मतलब है? एक तरफ, वह (राहुल गांधी) मतदाता सूची में विसंगतियों की संभावना के बारे में बात करते हैं, और दूसरी तरफ, जहां मतदाता सूची में सुधार किया जा रहा है, वे इसका विरोध कर रहे हैं। उनके दोनों बयानों में विरोधाभास है।