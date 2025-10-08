Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur: मोदी के सत्ता में 24 साल पूरे, सीएम साय ने कहा- देश के लिए सौभाग्य की बात

पीएम नरेंद्र मोदी के राज्य और केंद्र में मिलाकर सत्ता में 24 साल पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 08, 2025

Raipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य और केंद्र में मिलाकर सत्ता में 24 साल (24 Years) 7 अक्टूबर को पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में कहा कि भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) को शुभकामनाएं दीं। बता दें कि नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 से 13 साल तक गुजरात के सीएम रहे और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं।

यह भी पढ़ें : सेंट्रल जेल के शिक्षा प्रभारी बोले- आरएसएस कर रहा परिवार व समाज को एकजुट करने का कार्य

Published on:

08 Oct 2025 02:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: मोदी के सत्ता में 24 साल पूरे, सीएम साय ने कहा- देश के लिए सौभाग्य की बात

Chhattisgarh

रायपुर के सलमान ने सनातन धर्म को अपनाया.. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कराया घर वापसी, पिलाया गंगाजल और..

baba bagheshwar
रायपुर

BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा… छह उपाध्यक्ष, दो महामंत्री और छह मंत्री बनाए, सूची में 32 पदाधिकारियों के नाम, देखें..

Chhattisgarh BJP
रायपुर

CG Politics: राहुल को गोली मारने के बयान का विरोध, कांग्रेस ने किया सिविल लाइन थाने का घेराव

CG Politics: राहुल को गोली मारने के बयान का विरोध, कांग्रेस ने किया सिविल लाइन थाने का घेराव
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के सफेद सोना पर बड़ा दांव, 5 साल में 10 गुना बढ़ी कॉटन फार्मिंग, जानें कहां कितना हुआ उत्पादन

CG News: छत्तीसगढ़ के सफेद सोना पर बड़ा दांव, 5 साल में 10 गुना बढ़ी कॉटन फार्मिंग, जानें कहां कितना हुआ उत्पादन
रायपुर

CG liquor Scam: शराब घोटाले मामले में जेल गए चैतन्य और दीपेन्द्र, 13 अक्टूबर को न्यायालय में में होंगे पेश

CG liquor Scam: शराब घोटाले मामले में जेल गए चैतन्य और दीपेन्द्र, 13 अक्टूबर को न्यायालय में में होंगे पेश
रायपुर
