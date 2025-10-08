Raipur: मोदी के सत्ता में 24 साल पूरे, सीएम साय ने कहा- देश के लिए सौभाग्य की बात

Raipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य और केंद्र में मिलाकर सत्ता में 24 साल (24 Years) 7 अक्टूबर को पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में कहा कि भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) को शुभकामनाएं दीं। बता दें कि नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 से 13 साल तक गुजरात के सीएम रहे और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं।
यह भी पढ़ें : सेंट्रल जेल के शिक्षा प्रभारी बोले- आरएसएस कर रहा परिवार व समाज को एकजुट करने का कार्य
बड़ी खबरेंView All
Chhattisgarh