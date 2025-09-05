CG News: ओपी चौधरी ने खड़गे से पूछा सवाल- GST से पहले क्यों था मुश्किल व्यापार?.. VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहता हूं कि जीएसटी लागू होने से पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे…व्यापार करना बहुत मुश्किल था और परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही थी…देश की अर्थव्यवस्था पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए सुधारों के कारण बढ़ रही है…हम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं।