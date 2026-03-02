​Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने होला मोहल्ला यात्रा को दिखाई हरी झंडी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होलिका दहन (Holika Dahan) की पूर्व संध्या पर 1 मार्च को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित रेलवे स्टेशन गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने सिख संगत द्वारा आयोजित होला मोहल्ला (Hola Mohalla) यात्रा के लिए निःशुल्क बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साय (Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai) ने ​संगत को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिख गुरुओं का त्याग, बलिदान और मानवता की सेवा का संदेश पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। बता दें कि सिख संगत (Sikh Sangat) द्वारा आयोजित इस यात्रा में लगभग 1200 श्रद्धालु 17 बसों, 2 ट्रकों एवं अन्य वाहनों के साथ श्री हजूर साहिब नांदेड़ (महाराष्ट्र) तथा गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब, बीदर (कर्नाटक) के लिए रवाना हुए।

