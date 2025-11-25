Patrika LogoSwitch to English

सागर

आरोप: मरीज को दिखाने आए परिजन पर डॉक्टर ने थूका, मारपीट की

सिविल अस्पताल में सोमवार की शाम इलाज कराने के लिए आए एक महिला के परिजन व डॉक्टर के बीच विवाद हो गया, जिसमें मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर मारपीट करने व थूंकने का आरोप लगाया है।

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 25, 2025

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

छल-कपट की संपत्ति विनाश का कारण बनती है- विशुद्धसागर

सागर

गुरू तेग बहादुर की 350वें शहीदी दिवस पर निकाली गई वाहन रैली, जगह-जगह हुआ स्वागत

सागर

अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच दे-दनादन, मारपीट का वीडियो वायरल

Bina Civil Hospital
सागर

रंजिश पर बका-कटर से जानलेवा हमला करने के 3 दोषियों को 5-5 साल की सजा

COURT
सागर

28 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, चार दिन पहले ही ससुराल से आई थी महिला

सागर
