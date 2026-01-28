तेज बारिश और कुछ ग्रामों में गिरे चना आकार के ओलो, फसलों को हुआ नुकसान

28 जनवरी 2026,
Rizwan ansari
Jan 28, 2026
Published on:
28 Jan 2026 04:33 pm
बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश न्यूज़
गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु, चकराघाट पर रहा मेले जैसा माहौल
मरीज ने डॉक्टर से बेटे का एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर 28.75 लाख ठगे
मंडी व्यापारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, किसान हो रहे परेशान
बजट: बीना व मालखेड़ी स्टेशन पर नई ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग, लोगों ने कहा हजारों लोगों को मिलेगा
कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 'ऑन द स्पॉट' पटवारी निलंबित, प्रभारी तहसीलदार को नोटिस
