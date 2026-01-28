28 जनवरी 2026,

बुधवार

सागर

तेज बारिश और कुछ ग्रामों में गिरे चना आकार के ओलो, फसलों को हुआ नुकसान

सागर

image

Rizwan ansari

Jan 28, 2026

Published on:

28 Jan 2026 04:33 pm

तेज बारिश और कुछ ग्रामों में गिरे चना आकार के ओलो, फसलों को हुआ नुकसान

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु, चकराघाट पर रहा मेले जैसा माहौल

सागर

मरीज ने डॉक्टर से बेटे का एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर 28.75 लाख ठगे

money fraud
सागर

मंडी व्यापारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, किसान हो रहे परेशान

Mandi traders begin indefinite strike, farmers suffer
सागर

बजट: बीना व मालखेड़ी स्टेशन पर नई ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग, लोगों ने कहा हजारों लोगों को मिलेगा

Budget: Demand for stoppage of new trains at Bina and Malkhedi stations, people said thousands of people will benefit from it.
सागर

कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 'ऑन द स्पॉट' पटवारी निलंबित, प्रभारी तहसीलदार को नोटिस

Collector Sandeep G.R.
सागर
