3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

गांव के मंदिर में जाकर बैठे बाघ के दो बच्चे, सात घंटे चला रेस्क्यू

सिवनी. कुरई थाना क्षेत्र के चीखलापानी गांव में स्थित मंदिर में बाघ के दो बच्चे(शावक) सोमवार रात जाकर बैठ गए। ग्राम में सूचना फैलने पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। रात 8 बजे वन विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने बाघ के शावकों का रेस्क्यू [&hellip;]

Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Feb 03, 2026


सिवनी. कुरई थाना क्षेत्र के चीखलापानी गांव में स्थित मंदिर में बाघ के दो बच्चे(शावक) सोमवार रात जाकर बैठ गए। ग्राम में सूचना फैलने पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। रात 8 बजे वन विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने बाघ के शावकों का रेस्क्यू किया। सुबह 3 बजे दोनों बाघों को एक-एक पिंजरे में कैद किया गया। इसके बाद खवासा में डॉक्टरों की जांच के बाद दोनों बाघों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया गया। एसडीओ योगेश पटेल ने बताया कि जंगल में कैमरे लगाए जा रहे हैं। अगर शावकों की मां उन्हें खोजने आती है तो फिर दोनों शावकों को फिर से पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल में लाकर छोड़ दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 05:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Videos / गांव के मंदिर में जाकर बैठे बाघ के दो बच्चे, सात घंटे चला रेस्क्यू

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

पिंजरे में कैद करने के लिए रेस्क्यू शुरु किया।

सिवनी

शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत हुआ आयोजन

सिवनी

छह साल बाद बढ़ गई लागत, भेजा रिवाइज्ड बजट

सिवनी

भाजपा ने कार्यशाला का किया आयोजन, कांग्रेस पर लगाए आरोप

सिवनी

सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.