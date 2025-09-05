Patrika LogoSwitch to English

गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

गाजा संघर्ष का जिक्र करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भड़क गए...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 05, 2025

गाजा संघर्ष का जिक्र करते(Gaza Israel Conflict) हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी(Asaduddin Owaisi) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) पर भड़क गए…अमेरिकी राष्ट्रपति पर उन्होनें तीखा हमला बोला….उन्होनें कहा कि ट्रंप की दुनिया में शांति लाने की बातें बकवास हैं…साथ ही ट्रंप से सीधे कहा कि अगर हिम्मत है तो गाजा में हो रहे नरसंहार को रोकें…

Published on:

05 Sept 2025 03:17 pm

Hindi News / World / गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

