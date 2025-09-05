गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

गाजा संघर्ष का जिक्र करते(Gaza Israel Conflict) हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी(Asaduddin Owaisi) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) पर भड़क गए…अमेरिकी राष्ट्रपति पर उन्होनें तीखा हमला बोला….उन्होनें कहा कि ट्रंप की दुनिया में शांति लाने की बातें बकवास हैं…साथ ही ट्रंप से सीधे कहा कि अगर हिम्मत है तो गाजा में हो रहे नरसंहार को रोकें…