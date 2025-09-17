Patrika LogoSwitch to English

मोदी के बर्थडे पर ट्रंप ने किया फोन, कॉल पर क्या कहा?

दोनों नेताओं के बीच भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 17, 2025

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री(Pm Modi’s 75th Birthday) नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की…इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति(Donald Trump Call PM Modi) ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की…दोनों नेताओं के बीच भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई…राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों(Trump Modi Talk Today) के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा जताई…इसे शुल्क के मुद्दे पर दोनों देशों के मध्य तनाव के बीच भारत के साथ संबंध सुधारने के अमेरिकी प्रयासों के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है…

Published on:

17 Sept 2025 05:01 pm

Hindi News / World / Videos / मोदी के बर्थडे पर ट्रंप ने किया फोन, कॉल पर क्या कहा?

