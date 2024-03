क्या आप विसरल फैट के बारे में जानते हैं, अगर आपकी कमर का घेरा है इतना इंच तो ...

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पेट की गुहा में अंगों के आसपास जमा होने वाली वसा, जिसे विसरल फैट (Visceral fat) कहा जाता है, से आपको हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

Belly Fat The Silent Threat to Your Health what is visceral fat