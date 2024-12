Nimra Khan weight loss : पाकिस्तानी एक्ट्रेस निम्रा खान ने 7 दिनों में 8 किलो वजन घटाया, जानिए क्या है तरीका

निम्रा खान ने कैसे 7 दिनों में 8 किलो वजन घटाया? How did Nimra Khan lose 8 kilos in 7 days? निम्रा खान ने अपनी डाइट के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने केवल अंडे का सफेद हिस्सा, सेब, हरी चाय और वेजिटेबल जूस खाए। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स से पूरी तरह परहेज किया। निम्रा के अनुसार, “मैं हर तीन घंटे में एक सेब खाती थी और हर दो घंटे में हरी चाय पीती थी। यह प्रक्रिया पूरे दिन के दौरान दोहराई जाती थी। इसके अलावा, वह हर दिन सुबह शहद, नींबू और चिया सीड्स के साथ गर्म पानी पीती थीं।”

निम्रा ने इस कठिन डाइट प्लान के बारे में बताते हुए कहा, “यह एक 7-दिन का डाइट प्लान था, और इसको कोई 4 दिन से ज्यादा नहीं कर पाता। ज्यादातर लोग पहले 3 दिन तक मेहनत करते हैं, लेकिन चौथे दिन हार मान लेते हैं।”



लीना मार्टिन, मुख्य आहार विशेषज्ञ, हॉली फैमिली हॉस्पिटल ने बताया, “क्रैश डाइट्स से अक्सर जलनाशक वजन घटता है, न कि फैट। इससे शरीर में हार्मोनल असंतुलन, बालों का झड़ना, त्वचा की समस्याएं और पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, जब फिर से कार्बोहाइड्रेट्स को आहार में शामिल किया जाता है, तो यह वजन जल्दी वापस आ जाता है।”

क्या सही तरीके से वजन घटाना बेहतर है? Is it better to lose weight the right way? लीना मार्टिन के अनुसार, वजन घटाने का सही तरीका केवल खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, बल्कि दिल की बीमारी, किडनी की सुरक्षा और समग्र स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसलिए क्रैश डाइट्स से बचना चाहिए और एक संतुलित आहार को अपनाना चाहिए जो सभी पोषक तत्वों से भरपूर हो।

निम्रा खान कौन हैं? Who is Nimra Khan? निम्रा खान एक 34 वर्षीय पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत हास्य धारावाहिक किस दिन मेरा विवाह होगा से की थी। वे लोकप्रिय टेलीविजन ड्रामों जैसे मेहरबान, उरान, खूब सूरत और मैं जीना चाहती हूं में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं।

सावधानी: यह लेख केवल जानकारी के लिए है और किसी भी चिकित्सा स्थिति पर विचार करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें।