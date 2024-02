एंडोमेट्रियोसिस: जब डैमेज होती है ओवरी और बहने लगता है खून, क्या है महिलाओं से जुड़ी ये भयानक बीमारी

जयपुरPublished: Feb 16, 2024 10:59:23 am Submitted by: Suman Agarwal

एंडोमेट्रियोसिस (endometriosis) एक दर्दनाक गर्भाशय में होने वाली समस्‍या है। यह 15 से 49 वर्ष की प्रजनन आयु के बीच की 10 प्रतिशत लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है। विश्‍व स्तर पर यह स्थिति प्रजनन आयु में लगभग 19 करोड़ लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है।

What is Endometriosis in Uterus : भारत में लगभग 4.3 करोड़ महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस (गर्भाशय में होने वाली समस्‍या) से पीड़ित हैं। एक नए शोध में यह पता चला है।