कर्नाटक की धरती पर राजस्थान की रंगत, सिंवाची महिलाओं का सशक्त सांस्कृतिक उत्सव सिंवाची मेला-फन फेयर 18 जनवरी को

कोठारी ने बताया कि हेल्दी बेबी कॉम्पिटिशन में 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए खेलों और गतिविधियों के माध्यम से प्रतियोगिता होगी। चित्रकला प्रतियोगिता 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए दोपहर 2 बजे होगी, जिसकी थीम कार्टून रहेगी। आयोजकों द्वारा पेपर उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि रंग प्रतिभागियों को स्वयं लाने होंगे। इसी आयु वर्ग के बच्चों के लिए हैंडराइटिंग प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें पहले से दिया गया अंग्रेजी का पैरेग्राफ 20 मिनट में लिखना होगा। दोपहर 3 बजे मॉम एंड किड फैशन शो आयोजित होगा, जिसमें 3 से 9 वर्ष तक के बच्चे अपनी मां के साथ किसी एक राज्य की पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति देंगे। इसके बाद फैशन शो में 10 से 15 वर्ष तक के बच्चे पारंपरिक परिधानों में मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।