साइकिल पर स्टंटबाजी हुई फेल, धड़ाम से गिरा शख्स

दुनियाभर में स्टंट करने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है। लोग बाइक, कार ही नहीं बल्कि साइकिल पर भी खतरनाक स्टंट करना पसंद करते हैं। आमतौर पर स्टंट काफी जोखिम भरे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना सुरक्षा के इन्हें करने से पीछे नहीं हटते। हालांकि हर बार स्टंट सफल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जरा-सी गलती भारी पड़ जाती है और स्टंटबाजी करने वाला खुद मुसीबत में फंस जाता है।