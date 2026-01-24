24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

साइकिल पर स्टंटबाजी हुई फेल, धड़ाम से गिरा शख्स

साइकिल पर स्टंट करना एक शख्स को काफी भारी पड़ता है और उसे कभी न भूलने वाला सबक मिलता है। कैसे? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 24, 2026

Bicycle stunt

Bicycle stunt

दुनियाभर में स्टंट करने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है। लोग बाइक, कार ही नहीं बल्कि साइकिल पर भी खतरनाक स्टंट करना पसंद करते हैं। आमतौर पर स्टंट काफी जोखिम भरे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना सुरक्षा के इन्हें करने से पीछे नहीं हटते। हालांकि हर बार स्टंट सफल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जरा-सी गलती भारी पड़ जाती है और स्टंटबाजी करने वाला खुद मुसीबत में फंस जाता है।

साइकिल स्टंट के दौरान बिगड़ा बैलेंस

सोशल मीडिया पर शेयर किए एक पुराने वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स तेज रफ्तार से साइकिल चलाते हुए सीढ़ियों से जंप करने की कोशिश करता है। शुरुआत में स्टंट सफल लगता है, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। साइकिल तेजी से आगे बढ़ती है और शख्स नियंत्रण खो बैठता है।

धड़ाम से गिरा स्टंटबाज, वीडियो हुआ वायरल

बैलेंस बिगड़ते ही शख्स साइकिल से जोरदार तरीके से जमीन पर गिर जाता है, जबकि साइकिल आगे जाकर गिरती है। हालांकि गिरने के बाद वह तुरंत खड़ा हो जाता है, लेकिन उसको गिरता देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे चोट भी लगी होगी और स्टंट फेल होने का अफसोस भी हुआ होगा। इस वीडियो को देखकर लोग इसे स्टंटबाजी से बचने की सलाह के तौर पर देख रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

Updated on:

24 Jan 2026 08:29 pm

Published on:

24 Jan 2026 08:28 pm

Hindi News / World / साइकिल पर स्टंटबाजी हुई फेल, धड़ाम से गिरा शख्स

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘चीन तुम्हें जिंदा खा जाएगा!’: डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा को दे डाली 100% टैरिफ की चेतावनी

Donald Trump
विदेश

बुज़ुर्ग की मदद के लिए बाइक सवार ने निकाला कमाल का रास्ता, जीता लोगों का दिल

Bike rider helping an old man cross road
विदेश

चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स बच्चों के लिए खतरनाक, अमेरिकी एक्सपर्ट्स की चेतावनी

AI chatbot
विदेश

लुटेरे की एक गलती से फेल हुई लूट की साजिश, देखें वीडियो

Robbery attempt fails due to robber's mistake
विदेश

एक अकेले हिप्पो के आगे तीन शेरों की नहीं चली, डरकर नदी से भागने को हुए मजबूर

Three lions ran away in fear from one hippo
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.