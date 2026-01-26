Titanic जैसा मंजर! फिलीपींस में 350 यात्रियों से भरा जहाज डूबा, चीख-पुकार के बीच 15 लाशें बरामद

फिलीपींस में जहाज डूबा, राहत व बचाव कार्य करते कर्मचारी। (फोटो: XHandle/ @mnlstandardph /@ShanghaiEye)
Maritime Disaster: फिलीपींस के समुद्र से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहां यात्री और मालवाहक जहाज 'एम/वी ट्रिशा कर्स्टन 3'(M/V Trisha Kerstin 3 Accident) गहरे पानी में समा गया (Philippines Ship Sinking)। इस जहाज पर 350 से अधिक लोग सवार थे। हादसे के बाद समुद्र की लहरों के बीच मौत और जिंदगी की जंग शुरू हो गई। रैस्क्यू ऑपरेशन (Sea Rescue Operation Philippines) की टीम ने अब तक 15 शव बरामद किए हैं, जबकि सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया (Ferry Disaster 2026) गया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, जहाज अपनी निर्धारित यात्रा पर था जब अचानक मौसम खराब होने या तकनीकी खराबी के कारण संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते जहाज एक तरफ झुकने लगा ()Philippines Ship SinkingPhilippines Ship Sinking और पानी भरने लगा। जहाज पर सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी।
स्थानीय प्रशासन और कोस्ट गार्ड ने तुरंत सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया। हालांकि, समुद्र की ऊंची लहरें और तेज हवाएं राहत कार्य में लगातार बाधा डाल रही हैं।
बचाव दल ने अब तक 15 लोगों के शव बरामद किए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि कोस्ट गार्ड और आसपास मौजूद अन्य नौकाओं की मदद से सैकड़ों लोगों को समय रहते बचा लिया गया है। घायलों को तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है, जहाँ कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है।
हादसे के बाद फिलीपींस समेत पूरी दुनिया में शोक की लहर है:
फिलीपींस सरकार ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है।
परिवहन विभाग: अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या जहाज अपनी क्षमता से अधिक भरा हुआ था या क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी।
जनता का आक्रोश: सोशल मीडिया पर लोग जहाज कंपनियों के पुराने बेड़े और खराब सुरक्षा इंतजामों को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
इस घटना का एक साइड एंगल यह है कि फिलीपींस एक द्वीपीय देश है, जहां समुद्री यात्रा जीवन का अभिन्न हिस्सा है। खराब मौसम (टाइफून) और पुराने जहाजों के कारण यहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। यह घटना एक बार फिर समुद्री सुरक्षा नियमों को सख्त करने और आधुनिक नेविगेशन प्रणालियों के इस्तेमाल की जरूरत को रेखांकित करती है।
लापता लोगों की तलाश: बचाव कार्य अभी भी जारी है। गोताखोर जहाज के मलबे के भीतर भी तलाशी ले रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अंदर फंसा न रह गया हो।
ब्लैक बॉक्स की तलाश: हादसे की असली वजह जानने के लिए जहाज के डेटा रिकॉर्डर (VDR) की तलाश की जाएगी।
मुआवजे की घोषणा: सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए तत्काल राहत पैकेज की घोषणा करने की तैयारी की है।
बहरहाल, यह समुद्र के बीच हुई एक ऐसी त्रासदी है जिसने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। हालांकि रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन लापता लोगों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है।
