Titanic जैसा मंजर! फिलीपींस में 350 यात्रियों से भरा जहाज डूबा, चीख-पुकार के बीच 15 लाशें बरामद

Maritime Disaster: फिलीपींस के समुद्र से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहां यात्री और मालवाहक जहाज 'एम/वी ट्रिशा कर्स्टन 3'(M/V Trisha Kerstin 3 Accident) गहरे पानी में समा गया (Philippines Ship Sinking)। इस जहाज पर 350 से अधिक लोग सवार थे। हादसे के बाद समुद्र की लहरों के बीच मौत और जिंदगी की जंग शुरू हो गई। रैस्क्यू ऑपरेशन (Sea Rescue Operation Philippines) की टीम ने अब तक 15 शव बरामद किए हैं, जबकि सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया (Ferry Disaster 2026) गया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, जहाज अपनी निर्धारित यात्रा पर था जब अचानक मौसम खराब होने या तकनीकी खराबी के कारण संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते जहाज एक तरफ झुकने लगा ()Philippines Ship SinkingPhilippines Ship Sinking और पानी भरने लगा। जहाज पर सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी।