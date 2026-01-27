जिस देश को PM मोदी बताते हैं खास दोस्त, अब उस पर बौखला उठे ट्रंप, लगा दिया 25 प्रतिशत टैरिफ

यह बढ़ोतरी ट्रंप की व्यापार शक्तियों की कानूनी जांच के बीच भी हुई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में संसद की मंजूरी के बिना ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को चुनौती देने वाली दलीलों को सुना, जिसमें कई न्यायाधीशों ने सवाल किया कि क्या उनके पास एकतरफा ऐसे उपाय करने का अधिकार था। अदालत ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है।