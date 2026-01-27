27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जिस देश को PM मोदी बताते हैं खास दोस्त, अब उस पर बौखला उठे ट्रंप, लगा दिया 25 प्रतिशत टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को उसके सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। पहले 15 प्रतिशत का टैरिफ अब बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 27, 2026

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- ANI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दक्षिण कोरिया को जबरदस्त झटका दिया है। उन्होंने सोमवार को दक्षिण कोरियाई सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने साउथ कोरिया के सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया गया। पहले यह 15 प्रतिशत था। ट्रंप ने टैरिफ में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

बता दें कि साउथ कोरिया के भारत से अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दक्षिण कोरिया को अपना खास दोस्त बता चुके हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि भारत-दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है।

ट्रंप ने क्यों लगाया टैरिफ?

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा- चूंकि कोरियाई विधायिका ने हमारे ऐतिहासिक व्यापार समझौते को लागू नहीं किया है, जो उनका विशेषाधिकार है, इसलिए मैं ऑटो, लकड़ी, फार्मा और कुछ अन्य सामानों दक्षिण कोरियाई टैरिफ को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर रहा हूं।

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि संशोधित टैरिफ दरें पहले ही लागू हो गई हैं या नहीं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया अमेरिका के आयातित सामानों के प्रमुख स्रोतों में से एक बना हुआ है। जिसने 2024 में अमेरिका को 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया।

इन चीजों की बढ़ जाएगी कीमत

प्रमुख शिपमेंट में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, साथ ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। यह ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें अब बढ़ी हुई ड्यूटी के कारण ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।

टैरिफ में यह बढ़ोतरी जुलाई में घोषित एक व्यापार समझौते से उलट है, जब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका दक्षिण कोरिया से आयातित सामानों पर एक समान 15 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जो उस दर से 10 प्रतिशत अंक कम था जिसकी उन्होंने पहले धमकी दी थी।

कानूनी जांच के बीच बढ़ाया गया टैरिफ

यह बढ़ोतरी ट्रंप की व्यापार शक्तियों की कानूनी जांच के बीच भी हुई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में संसद की मंजूरी के बिना ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को चुनौती देने वाली दलीलों को सुना, जिसमें कई न्यायाधीशों ने सवाल किया कि क्या उनके पास एकतरफा ऐसे उपाय करने का अधिकार था। अदालत ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

27 Jan 2026 07:30 am

Hindi News / World / जिस देश को PM मोदी बताते हैं खास दोस्त, अब उस पर बौखला उठे ट्रंप, लगा दिया 25 प्रतिशत टैरिफ

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में पहली बार हुआ कुछ ऐसा कि खुश हो गए ट्रंप, बोले- नई राष्ट्रपति का यह आदेश…

विदेश

मिडल ईस्ट में बढ़ा तनाव: अमेरिका ने भेजा विमानवाहक पोत, ईरान बोला- हमला हुआ तो देंगे करारा जवाब

Donald Trump
विदेश

अमेरिका में भीषण बर्फीला तूफान: 25 मौतें, 7 लाख घरों की बिजली गुल, हजारों उड़ानें रद्द

USA Winter Storm
विदेश

अमेरिका के बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट क्रैश, हादसे में 7 लोगों की मौत, एक घायल

bangor plane crash
विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा ने भारत की ओर किया रुख, PM मोदी से मांगेंगे साथ

Mark Carney
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.