Floods in Dubai : क्लाउड सीडिंग कंट्रोल से बाहर हुई तो छिड़ सकते हैं ‘मौसम युद्ध’

नई दिल्लीPublished: Apr 21, 2024 11:26:14 am Submitted by: M I Zahir

Dubai flood News in Hindi : दुबई में बाढ़ (Dubai flood) आने के बाद अब क्लाउड सीडिंग ( Cloud Seeding) अगर कंट्रोल से बाहर हुई तो ‘मौसम युद्ध’ छिड़ सकते हैं। दुबई में ज्यादा बारिश होने के बाद मौसम विज्ञानी जोहान एक्स ने चेताया है।

Floods in Dubai News in Hindi : दुबई में तेज बारिश और बाढ़ ( Floods in Dubai) आने के बाद मौसम विज्ञानी जोहान एक्स (Meteorologist johan jacques ) ने चेताया है कि अब अगर क्लाउड सीडिंग अगर कंट्रोल से बाहर हुई तो ‘मौसम युद्ध’ छिड़ सकते हैं।

देशों के बीच मौसम युद्ध Weather War News In Hindi : एक प्रमुख मौसम विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि यदि क्लाउड सीडिंग ( Cloud Seeding) नियंत्रण से बाहर हो गई तो देशों के बीच 'मौसम युद्ध' (Weather War) छिड़ सकता है, इसके कूटनीतिक परिणाम हो सकते हैं। इसके अनपेक्षित परिणाम होंगे Cloud Seeding News in Hindi : जर्मनी मूल की पर्यावरण प्रौद्योगिकी कंपनी किस्टर्स (Environmental Technology Company Kisters) के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी जोहान जैक्स (Meteorologist johan jacques) ने कहा है कि मौसम में बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा तो इसके अनपेक्षित परिणाम होंगे। हमारा बहुत कम नियंत्रण होता Environment News in Hindi : यह टिप्पणी तब आई है जब यह दावा किया जा रहा है कि दुबई में मूसलाधार बारिश (Torrential rain in Dubai) क्लाउड सीडिंग के कारण हुई। जैक्स के अनुसार क्लाउड सीडिंग के बाद के परिणामों पर हमारा बहुत कम नियंत्रण होता है। एक क्षेत्र में कृत्रिम उपायों से बारिश करना दूसरे क्षेत्र में अचानक बाढ़ और सूखे का कारण बन सकता है। छिड़ गई नई बहस International News in Hindi : जोहान ने कहा, दुबई में बारिश व बाढ़ ( Dubai Floods) उन अनपेक्षित परिणामों की एक सख्त चेतावनी के रूप में कार्य करती है जो तब उत्पन्न कर सकते हैं, जब हम मौसम को बदलने के लिए ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं। हालांकि, कई विशेषज्ञ इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं कि दुबई में अत्यधिक बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग जिम्मेदार थी। ऐसे में यह बहस का मुद्दा (Hot Point) बन गया है।