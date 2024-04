Boycott India कैम्पेन पर भड़कीं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, ऐसा करने से पहले अपनी पत्नी की साड़ियां जलाएं BNP के नेता

नई दिल्लीPublished: Apr 01, 2024 07:43:45 pm Submitted by: M I Zahir

World News in Hindi : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ( Bangladesh PM) शेख हसीना ( Sheikh Hasina) ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने वाले विपक्ष ( Opposition) को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार ( Boycott of Indian Products) का आह्वान करने वाले विपक्षी नेताओं से कहा है कि अगर इतना ही बहिष्कार करना है तो पहले अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां जलाएं (First Burn Wives' Sarees)।

International News in Hindi : बांग्लादेश ( Bangladesh News) की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने की मांग करने वाले विपक्षी नेताओं को यह बताना चाहिए कि उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं और वे इनमें आग क्यों नहीं लगा रहे हैं ?