आदियाला जेल में इमरान खान की मौत ? पुरानी फोटो पोस्ट कर उड़ाई मरने की अफवाह

यह हंगामा तब भड़का जब इमरान खान की तीनों बहनें – नूरीन नियाज़ी, अलीमा खान और डॉ. उज़्मा खान – जेल के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रही थीं। परिवार को एक महीने से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अचानक इलाके की लाइटें बंद कर दी गईं और पंजाब पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। नूरीन नियाज़ी ने बताया कि 71 साल की उम्र में उन्हें बाल खींचकर सड़क पर घसीटा गया। बाकी महिलाओं को थप्पड़ मारे गए। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इसे सरकारी दमन बताया। हजारों समर्थक जमा हो गए और जेल के बाहर टूट पड़े। विरोध के बाद जेल ने आश्वासन दिया कि जल्द मुलाकात होगी, तब जा कर धरना खत्म हुआ।