इमरान खान की हो गई मौत ? अदियाला जेल से आया बड़ा अपडेट

Imran Khan Adiala Jail Rumors: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की जेल में हालत को लेकर सोशल मीडिया पर भारी खलबली मच गई है। अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया है कि इमरान की अदियाला जेल में हत्या कर दी गई है, जिससे हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं (PTI Protests Pakistan), लेकिन जेल प्रशासन ने साफ कर दिया कि यह सब बकवास है। इमरान पूरी तरह स्वस्थ हैं और जेल में ही हैं। अदियाला जेल (Adiala Jail Assault) के अधिकारियों ने कहा कि इमरान खान को पूरी मेडिकल सुविधा मिल रही है। उन्हें कहीं और स्थानांतरित करने या बाहर निकालने की कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया एजेंसी के मुताबिक, ये अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इससे पहले मई 2025 में भी ऐसी ही मौत की झूठी खबरें वायरल हुई थीं (Imran Khan Death Rumors), लेकिन इमरान बिल्कुल ठीक थे। दरअसल य​ह हंगामा तब भड़का जब इमरान की तीनों बहनें – नूरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉ. डॉ. उज़्मा खान – जेल के बाहर धरना दे रही थीं।