पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ 11 मामलों में होगी वीडियो सुनवाई, पंजाब सरकार का आदेश

9 मई 2023 को इमरान की पहली गिरफ्तारी के बाद पूरेपाकिस्तान में दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों के दौरान दंगाइयों ने, जो इमरान के समर्थक थे, सेना के अधिकारियों के घरों, पुलिस स्टेशनों और सरकारी संपत्तियों पर हमले किए, तोड़फोड़ की और साथ ही आगजनी भी की। इस दौरान रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया था। इन घटनाओं के बाद इमरान और अन्य पीटीआई नेताओं का नाम आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत एक लिस्ट में शामिल किया गया था। इमरान के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए गए और रावलपिंडी के एंटी-टेररिज़्म कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी।