तुर्की के रिसॉर्ट में लगी भीषण आग में 78 लोगों की मौत के मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास

तुर्की में 21 जनवरी को बोलू (Bolu) प्रांत के कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट (Kartalkaya Ski Resort) में तड़के सुबह भीषण आग लग गई थी। इससे 12 मंजिला कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट में हड़कंप मच गया था। इस दर्दनाक हादसे में 78 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कुछ लोगों की मौत आग में झुलसने की वजह से हुई थी, तो कुछ लोगों ने दम घुटने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। इस हादसे में 51 लोग घायल भी हो गए थे।