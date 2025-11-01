तुर्की के रिसॉर्ट में लगी भीषण आग में 78 लोगों की मौत के मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास

Resort in Turkey catches fire (Photo - Washington Post)
तुर्की (Turkey) में साल की शुरुआत में एक रिसॉर्ट में भीषण आग लग गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 78 लोगों की मौत हो गई थी और 51 घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद 32 लोगों पर मुकदमा चला। शुक्रवार को इस इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। तुर्की की एक अदालत ने इस मामले में 29 लोगों को सज़ा सुनाई है, जिनमें से 11 लोगों को बड़ा झटका दिया है।
तुर्की की अदालत ने इस मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह सज़ा उन्हें आग की वजह से 34 बच्चों की मौत के मामले में सुनाई गई। वहीं 44 वयस्कों की मौत के लिए उन्हें 25 साल की अतिरिक्त सज़ा भी सुनाई गई। इन आरोपियों में रिसॉर्ट का मालिक, उसकी पत्नी, 2 बेटियाँ, 5 होटल मैनेजर्स, 1 उप-महापौर और 1 उप-अग्निशमन प्रमुख शामिल हैं।
इस मामले में तुर्की की अदालत ने 18 अन्य लोगों, जिनमें से ज़्यादातर रिसॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी थे, को भी सज़ा सुनाई। उन्हें 12 से 22 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। 3 अन्य लोगों को इस मामले में अदालत ने बरी कर दिया।
अदालत ने फैसले के बाद सभी आरोपियों ने इस सज़ा के खिलाफ अपील करने का फैसला लिया है। वो अपनी सज़ा को खत्म कराने के लिए उच्च अदालत में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देंगे।
तुर्की में 21 जनवरी को बोलू (Bolu) प्रांत के कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट (Kartalkaya Ski Resort) में तड़के सुबह भीषण आग लग गई थी। इससे 12 मंजिला कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट में हड़कंप मच गया था। इस दर्दनाक हादसे में 78 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कुछ लोगों की मौत आग में झुलसने की वजह से हुई थी, तो कुछ लोगों ने दम घुटने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। इस हादसे में 51 लोग घायल भी हो गए थे।
