शरीफ-मुनीर ने फिर कोर्ट के आदेश की उड़ाईं धज्जियां, इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में फिर शुरू हुआ नया बवाल

पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को एक बार फिर अडियाला जेल में उनसे मिलने से रोक दिया गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में एक नया बवाल शुरू हो गया है।