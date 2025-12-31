शरीफ-मुनीर ने फिर कोर्ट के आदेश की उड़ाईं धज्जियां, इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में फिर शुरू हुआ नया बवाल

इमरान खान पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद हैं। (PC: AI)
पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को एक बार फिर अडियाला जेल में उनसे मिलने से रोक दिया गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में एक नया बवाल शुरू हो गया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने 24 मार्च को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि इमरान को हफ्ते में दो बार मंगलवार और गुरुवार को मिलने की इजाजत दी जाए। लेकिन मंगलवार को अधिकारियों ने सहयोगियों को इमरान से मिलने नहीं दिया।
इमरान की पार्टी ने बार-बार कहा है कि कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। उधर, पार्टी के संस्थापक से मिलने की मांग को लेकर जेल के बाहर धरने दिए हैं, जिनमें से कुछ को पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करके तितर-बितर कर दिया गया था।
मीडिया से बात करते हुए अलीमा खान ने कहा कि वह और उनकी बहनें जेल के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगी और जगह नहीं छोड़ेंगी।
उन्होंने इमरान से परिवार को मिलने से रोकने के लिए अधिकारियों की आलोचना की और राज्य की कार्रवाई पर सवाल उठाया।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी की हालिया पंजाब यात्रा का जिक्र करते हुए अलीमा ने कहा कि जनसमर्थन को भीड़ के आकार से नहीं मापा जाना चाहिए।
अलीमा ने कहा- यह देखा जाना चाहिए कि पंजाब सरकार सोहेल अफरीदी और इमरान खान के अन्य समर्थकों से कितना डरती थी।
अलीमा ने कहा- उन्होंने सभी सड़कें, फूड स्ट्रीट और अन्य इलाके बंद कर दिए, लेकिन लाहौर के लोगों ने साबित कर दिया कि वे सच में इमरान खान का समर्थन करते हैं।
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारी पीटीआई संस्थापक से मिलने से लगातार रोक रहे हैं। एक सवाल के जवाब में अलीमा ने कहा कि तहरीक तहफ्फुज आईन-ए-पाकिस्तान ने सरकार से बातचीत की मांग नहीं की थी, बल्कि यह न्योता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से आया था।
उन्होंने कहा- इमरान खान के निर्देशों के अनुसार, जिन्होंने सोहेल अफरीदी को एक आंदोलन की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है, हम सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि वह और उनकी बहनें अपने भाई से मिलने की मांग पर कायम रहेंगी।
इस बीच, पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने चिंता जताई कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद इमरान से मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक पार्टी को अपने ही चेयरमैन से मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ रही है।
बातचीत के सवाल पर गोहर ने कहा कि बातचीत हो सकती है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि बातचीत के साथ-साथ विरोध आंदोलन की तैयारी भी जारी रहेगी।
उन्होंने कहा- बातचीत की ज़रूरत है, लेकिन यह नहीं हो रही है। उन्होंने हर हफ्ते जेल के बाहर खड़े होने की बार-बार की जरूरत को 'गलत बताया। गोहर ने आगे कहा- बाहरी दुश्मन के साथ सीजफायर घोषित किया गया था, लेकिन देश के अंदर राजनीतिक तनाव जारी है।
इमरान खान की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कैदियों का अपने परिवार वालों से मिलना एक मौलिक मानवाधिकार है और आरोप लगाया कि इमरान को अकेले सेल में रखा गया है।
उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं को पता था कि शायद मिलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन वे अपना विरोध और समर्थन दर्ज कराने के लिए जेल जाते रहेंगे।
एक सवाल के जवाब में राजा ने कहा कि मौजूदा हालात में सरकार से बातचीत का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अधिकारी कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
इमरान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें 9 मई, 2023 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी ने इमरान और उनकी पत्नी की सेहत को लेकर अक्सर चिंता जताई है।
उनके बेटे कासिम खान ने 1 दिसंबर को एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें डर है कि अधिकारी उनके पिता की हालत के बारे में कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।
