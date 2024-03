US Presidential Elections से पहले भारतीय अमरीकी समुदाय की जरूरतें पूरी करने के लिए पहल करने की घोषणा

नई दिल्लीPublished: Mar 23, 2024 04:07:41 pm Submitted by: M I Zahir

Latest NRI News in Hindi : अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव ( American Presidential Elections) से पहले एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमरीका ( Association of Indians in America ) ने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NIC) के साथ गोबिंद मुंजाल ( Gobind Munjal) को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ( National President) बनाया है। मुंजाल ने भारतीय और अमरीकी समुदायों ( Indian American Communities) की सेवा के लिए एआईए की प्रतिबद्धता दोहराई है।

America News in Hindi : अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव ( Us presidential Elections) से पहले एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमरीका (एआईए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोबिंद मुंजाल ने युवाओं और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रमों सहित भारतीय अमरीकी समुदाय की बढ़ती जरूरतें पूरी करने के लिए पहल करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारतीय नागरिकों (Indian Citizens) के लिए ग्रीन कार्ड ( Green Card )और एच1बी वीजा (H1B Viza ) प्राप्त करने में देरी कम करने के उद्देश्य से आव्रजन सुधार की वकालत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की।