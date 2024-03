World News : विदेशों के विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की है बॉलीवुड की इन टॉप 15 हस्तियों ने

नई दिल्लीPublished: Mar 23, 2024 03:11:28 pm Submitted by: M I Zahir

Latest NRI News in Hindi : केवल खूबसूरत चेहरा और अदायगी ही नहीं, पढ़ाई भी अच्छी और उच्च स्तरीय हो तो कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाते हैं। बॉलीवुड की इन शीर्ष 15 भारतवंशी हस्तियाँ ने विदेशों के विश्ववविदयालयों से पढ़ाई की है और अपने टेलेंट का लोहा मनवाया है। जानिए :

Bollywood Celebrities have studied in foreign : वह व्यक्ति जो पढ़ाई या कमाई के लिए भारत के बाहर किसी देश में जाता है, वह प्रवासी भारतीय हो जाता है ( NRI News in Hindi)। भारतवंशी ( Indian Origin) बॉलीवुड सेलिब्रिटीज (Bollywood Celebrities) हमेशा से ही मीडिया की नजरों में रही हैं। चाहे बात उनकी परफॉर्मेंस की हो या निजी जिंदगी की, हर बात की जानकारी आसानी से मिल जाती है।