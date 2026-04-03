6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान ने अमेरिका को दिया एक और झटका, दूसरा अमेरिकी F-35 जेट मार गिराने का दावा

Iran America War: ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को मार गिराया है। जंग के 35वें दिन हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका ने भी चुप्पी साध रखी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 03, 2026

Claim of Ending the Iran-Israel-America War Through AI and Astrology

Claim of Ending the Iran-Israel-America War Through AI and Astrology (AI Image)

Iran Israel America War: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध को शुरू हुए एक महीने से ऊपर का समय हो गया है। रोज नए हमले और दावे दोनों पक्ष के तरफ से की जा रही है। इसी बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह कार्रवाई सेंट्रल ईरान के आसमान में की गई, जहां उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हाई-टेक स्टील्थ विमान को निशाना बनाया। अमेरिका की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

Iran Israel America War: ईरान ने ली जिम्मेवारी


ईरान के खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनके सिस्टम ने बेहद सटीक तरीके से इस जेट को ट्रैक किया और फिर उसे तबाह कर दिया। ईरान का यह भी दावा है कि यह विमान ब्रिटेन के आरएएफ लाकेनहीथ बेस की एक खास स्क्वाड्रन से जुड़ा हुआ था। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही मिसाइल ने जेट को टक्कर मारी, उसमें जोरदार धमाका हुआ और वह हवा में ही टूटकर बिखर गया।

इससे पहले भी कर चुकी है दावा


यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने ऐसा दावा किया हो। इससे पहले भी वह एक F-35 जेट को नुकसान पहुंचाने की बात कह चुका है। खास बात यह है कि 19 मार्च 2026 को भी ईरान ने दुनिया को चौंका दिया था, जब उसने पहली बार इस “अदृश्य” माने जाने वाले स्टील्थ जेट को मार गिराने का दावा किया था। तब स्थिति और दिलचस्प हो गई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ ही समय बाद ईरान ने उसी तकनीक के दम पर F-35 को ट्रैक कर उसे निशाना बना दिया था।

राष्ट्रपति ने बी1 ब्रिज हमले पर दी तीखी प्रतिक्रिया

ईरान के बी1 ब्रिज पर हमले की घटना के बाद ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने साफ शब्दों में कहा कि उनका देश इस हमले को बिना वजह की आक्रामकता मानता है और वह अपनी पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

03 Apr 2026 11:43 am

Hindi News / World / ईरान ने अमेरिका को दिया एक और झटका, दूसरा अमेरिकी F-35 जेट मार गिराने का दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए भारत से ईरान मांग रहा भारी-भरकम टैक्स, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

Indian ships passed through Strait of Hormuz
विदेश

स्कूल बस में 14 साल के बच्चे पर तान दी बंदूक, तीन बार दबाया ट्रिगर लेकिन… खौफनाक वीडियो आया सामने

crime news
विदेश

ईरान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना! ठुकराया 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर पर जमकर बरसे

Iranian Foreign Ministry Spokesperson Ismail Baghai
विदेश

Iran War: पहाड़ों के बीच गिरा था F-15E, अमेरिकी सैनिक को ईरान में घुसकर बचाया गया, पर नए दावे ने सबको चौंकाया

विदेश

अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में तेहरान में 15 की मौत, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील

US-Israel-Iran War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.