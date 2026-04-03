ईरान ने अमेरिका को दिया एक और झटका, दूसरा अमेरिकी F-35 जेट मार गिराने का दावा

Iran Israel America War: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध को शुरू हुए एक महीने से ऊपर का समय हो गया है। रोज नए हमले और दावे दोनों पक्ष के तरफ से की जा रही है। इसी बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह कार्रवाई सेंट्रल ईरान के आसमान में की गई, जहां उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हाई-टेक स्टील्थ विमान को निशाना बनाया। अमेरिका की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।