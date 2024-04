Israel Air Strike: इजरायल ने लेबनान में की खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक

Submitted by:

इजरायली सुरक्षा बल (IDF) ने दावा किया है कि उसने पश्चिमी लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया (Israel Air Strike On Hezbollah) है। वहीं हिजबुल्लाह के प्रवक्ता का कहना है कि इजरायल ने मासूम जनता को निशाना बनाया है।

Israel air strike on bases of dreaded terrorist organization Hezbollah in Lebanon