गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के लिए इज़रायल ने तेज़ की बमबारी, मच गई तबाही

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) का युद्ध गंभीर होता जा रहा है। इज़रायल ने गाज़ा सिटी (Gaza City) पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने के लिए अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। सोमवार से इज़रायल ने गाज़ा सिटी में जमीनी हमले की भी शुरुआत कर दी है, जिससे हाहाकार मच गया है। इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी में जगह-जगह बमबारी कर रही है। इससे मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।
इज़रायली सेना के जमीनी हमलों का लक्ष्य हमास का खात्मा है। इज़रायली बमबारी में गाज़ा सिटी में इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। लोग मारे जा रहे हैं। कई लोग मलबे के नीचे दब रहे हैं और उन्हें टुकड़ों में बाहर निकाला जा रहा है। हर तरफ चीखपुकार मची हुई है।
इसी बीच इज़रायली सेना ने लोगों को गाज़ा सिटी छोड़ने का मौका दिया है। इसके लिए फिलिस्तीनियों के पास 2 दिन का समय है। इज़रायली सेना ने लोगों को दक्षिण में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए एक अस्थायी रास्ता अब खोल दिया गया है। यह रास्ता सलाह अल-दीन स्ट्रीट से होते हुए वादी गाज़ा से होकर गुज़रता है और बुधवार, 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुक्रवार, 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक 48 घंटों के लिए खुला रहेगा। फिलिस्तीनी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वो सिर्फ आधिकारिक मानचित्र पर दिखाए गए पीले रंग के रास्ते से ही यात्रा करें और सेना के साथ ही यातायात संकेतों के निर्देशों का पालन करें।