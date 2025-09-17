गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के लिए इज़रायल ने तेज़ की बमबारी, मच गई तबाही

इसी बीच इज़रायली सेना ने लोगों को गाज़ा सिटी छोड़ने का मौका दिया है। इसके लिए फिलिस्तीनियों के पास 2 दिन का समय है। इज़रायली सेना ने लोगों को दक्षिण में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए एक अस्थायी रास्ता अब खोल दिया गया है। यह रास्ता सलाह अल-दीन स्ट्रीट से होते हुए वादी गाज़ा से होकर गुज़रता है और बुधवार, 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुक्रवार, 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक 48 घंटों के लिए खुला रहेगा। फिलिस्तीनी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वो सिर्फ आधिकारिक मानचित्र पर दिखाए गए पीले रंग के रास्ते से ही यात्रा करें और सेना के साथ ही यातायात संकेतों के निर्देशों का पालन करें।