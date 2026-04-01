Fujisawa Protest: जापान में मंदिर के पास बड़ी मस्जिद बनाने पर भड़के लोग, सड़कों पर उतरे हजारों नागरिक

Fujisawa: जापान के फुजीसावा शहर में इन दिनों एक बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है और वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। दरअसल, कनागावा प्रान्त के इस शांत शहर में पहली बार एक विशाल मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसका हजारों स्थानीय नागरिक पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विवाद की मुख्य जड़ इस प्रस्तावित मस्जिद की लोकेशन और इसका विशाल आकार है। यह मस्जिद प्राचीन और पवित्र 'समुकावा शिंटो मंदिर' के एकदम पास में बनाई जा रही है। बता दें कि यह शिंटो मंदिर जापानी संस्कृति में बेहद अहम स्थान रखता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऐतिहासिक मंदिर के पास जानबूझकर इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसे वे अपनी आस्था और संस्कृति के खिलाफ एक सीधे उकसावे की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। इस विवादित निर्माण को रुकवाने के लिए सप्ताहांत में हजारों की संख्या में लोग बैनर-पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए और भारी नारेबाजी की।