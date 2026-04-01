Mecca Ban: हज यात्रा से पहले सऊदी अरब का सख्त कदम, मक्का में एंट्री पर लगी रोक

Hajj 2026: सऊदी अरब ने आगामी हज यात्रा की तैयारियों और मध्य पूर्व में चल रहे जंग के हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। सऊदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मक्का शहर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल उन्हीं लोगों को मक्का में एंट्री मिलेगी जिनके पास हज का आधिकारिक परमिट होगा या जो मक्का के स्थायी निवासी हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना इजाजत मक्का में घुसने की कोशिश करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें निर्वासित भी किया जा सकता है।