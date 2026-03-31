US-Israel-Iran War: ईरान नहीं हुआ कमजोर? अमेरिका पर खाड़ी देशों की ओर से जंग जारी रखने का दबाव

रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के अधिकारियों ने निजी बातचीत में यह स्पष्ट किया कि वे सैन्य अभियान को तब तक समाप्त नहीं करना चाहते, जब तक ईरानी नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हो जाए या ईरान के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो जाए। खाड़ी देशों की तरफ से यह दबाव ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप कभी यह दावा करते हैं कि ईरान का कमजोर नेतृत्व संघर्ष को सुलझाने के लिए तैयार है। वहीं ट्रंप कभी यह धमकी देते हैं कि यदि जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो जंग को और तेज कर दिया जाएगा।