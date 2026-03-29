वॉशिंगटन और तेल अवीव चलेंगे नई चाल? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अन्य देशों को दी चेतावनी

ईरानी मीडिया के मुताबिक, अराघची ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देशों का यह कानूनी दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रों या संसाधनों का इस्तेमाल आक्रामक कृत्यों की योजना बनाने या उनका समर्थन करने के लिए न होने दें। इस दौरान ईरानी मंत्री ने अमेरिका और इजरायल की ओर से पिछले महीने किए गए हमलों का विवरण भी दिया। उन्होंने कहा कि ये हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 का स्पष्ट उल्लंघन हैं और संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य देश के खिलाफ सैन्य आक्रामकता का स्पष्ट मामला हैं।