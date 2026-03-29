US-Israel-Iran War: रूस ने ईरान की मदद की? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का दावा

Volodymyr Zelensky Allegation Russia: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के हमले से पहले रूस ने सऊदी अरब स्थित महत्वपूर्ण अमेरिकी हवाई अड्डे की सैटेलाइट तस्वीर ली थी। इसके कारण ईरान की तरफ से किए गए हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। जेलेंस्की के इन दावों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है।