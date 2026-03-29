Artificial intelligence research: क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने एआई चैटबॉट से कोई राय मांगते हैं, तो वह लगभग हमेशा आपकी बात से सहमत होता है? भले ही आप गलत हों, वह आपकी 'हां' में 'हां' मिलाता है। हम सभी को अपनी तारीफ और अपनी बात का समर्थन पसंद है। दरअसल, एआई कंपनियां इस बात को बखूबी जानती हैं। यही कारण है कि चैटबॉट्स को 'यूजर-फ्रेंडली' बनाने के चक्कर में उन्हें 'चापलूस' बना दिया गया है। विज्ञान की भाषा में इसे 'साइकोफेंटिक एआई' या 'चापलूस एआई' कहा जा रहा है। स्टैनफोर्ड और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के साइंस जर्नल में प्रकाशित एक शोध ने इस 'मीठे जहर' के प्रति आगाह किया है।

