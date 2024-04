बाइडन की नेतन्याहू को दो-टूक - 'इज़रायल-हमास युद्ध में तुरंत सीज़फायर ज़रूरी'

Israel-Hamas War: इज़रायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दो-टूक कह दिया है कि युद्ध में तुरंत सीज़फायर ज़रूरी है।

Joe Biden and Benjamin Netanyahu (From left to right)