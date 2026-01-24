अपने बच्चे की जान बचाने के लिए की मगरमच्छ से लड़ी हथिनी, बचाई जान

माता-पिता अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह भावना सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि जानवरों में भी देखने को मिलती है। जंगल में रहने वाले जानवरों को अक्सर दूसरे खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वो अपने बच्चों के साथ होते हैं। कई बार शिकारी जानवर बच्चों को निशाना बनाते हैं, लेकिन उनके माता-पिता उन्हें बचाने के लिए जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पुराने वीडियो में देखने को मिला, जिसमें एक हथिनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ंत कर ली।