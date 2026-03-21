पाकिस्तान की अनोखी प्रेम कहानी, प्रिंसिपल ने स्कूल के चपरासी से रचाई शादी, इस अदा पर हो गई थी फिदा



स्कूल की प्रिंसिपल फरजाना पढ़ी-लिखी, समझदार और कविता पसंद करने वाली महिला मानी जाती हैं। वहीं फैयाज उसी स्कूल में चपरासी के तौर पर काम करते थे। दोनों की दुनिया, हैसियत और जिम्मेदारियां अलग थीं, लेकिन दिल ने इन फर्कों को कभी मायने नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरजाना बताती हैं कि यह रिश्ता किसी खास मुलाकात या लंबी बातचीत से नहीं शुरू हुआ। बल्कि रोजमर्रा की एक छोटी सी बात ने उनके दिल में जगह बना ली। फैयाज जब भी उन्हें चाय देते थे, तो बड़े सलीके और सम्मान के साथ पेश आते थे। खास बात यह थी कि वह इतनी सावधानी से चाय परोसते थे कि एक बूंद भी बाहर नहीं गिरती थी।