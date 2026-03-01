LPG किल्लत का पर्दाफाश करना पत्रकार को पड़ा भारी: पुलिस ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, फिर…

वहीं पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो न्यूज ने कहा, “यह केस ऐसे समय में दर्ज किया गया है जब देश को मौजूदा चुनौतियों की वजह से एकता की ज़रूरत है। केस बिना किसी नोटिस या पूछताछ के, कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करते हुए दर्ज किया गया था, और यह पहले से सोची-समझी और जानबूझकर की गई कार्रवाई लगती है। इस तरह के उपायों का मकसद न केवल प्रेस की आजादी को दबाना है, बल्कि उन पत्रकारों को परेशान करना भी है जो सच सामने लाते हैं।”