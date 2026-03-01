20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Get Out…ऑस्ट्रेलियाई PM को आखिर क्यों मस्जिद से निकाला गया बाहर, देखें वीडियो

Mosque Incident Australia: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जब वह मस्जिद पहुंचे थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 20, 2026

Australia Mosque Anthony Albanese Controversy

मस्जिद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भारी विरोध (सोर्स: उमाशंकर सिंह एक एक्स यूजर का स्क्रीनशॉट)

Australia Mosque Anthony Albanese Controversy: ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) को उस वक्त भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जब वह ईद-उल-फितर (Eid al-Fitr) के मौके पर नमाज में शामिल होने सिडनी की लाकेम्बा मस्जिद (Lakemba Mosque) पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। भीड़ ने ‘Get Out’ के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ हूटिंग की, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुरक्षा कारणों से एंथनी अल्बनीज को मस्जिद के पिछले दरवाजे से बाहर निकालना पड़ा। इस घटना ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि यह भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा।

लोगों ने क्यों किया विरोध?

दरअसल, गाजा युद्ध को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने इजरायल का समर्थन किया है, जिससे कई लोगों में सरकार के फैसले को लेकर नाराजगी है। जब प्रधानमंत्री अल्बनीज मस्जिद पहुंचे, तो यह गुस्सा खुलकर सामने आ गया।

उनके साथ देश के गृह मंत्री टोनी बर्क भी मौजूद थे। मस्जिद में मौजूद लोगों ने दोनों नेताओं पर नरसंहार का समर्थन करने का आरोप लगाया और जोर-जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने उन्हें हूट करते हुए “गेट आउट ऑफ हियर” यानी “यहां से चले जाओ” के नारे लगाए।

सामने आया वीडियो

सोशल मीडिया पर भारी विरोध का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक यूजर ने क्लिप को पोस्ट करते हुए लिखा- ऑस्ट्रेलियाई PM को मस्जिद से बाहर निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को सिडनी की लाकेम्बा मस्जिद में ईद-उल-फित्र की नमाज़ और समारोह के दौरान भारी विरोध झेलना पड़ा। मुख्य वजह गाजा युद्ध और इजरायल के समर्थन पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के रुख से नाराजगी थी। मस्जिद में मौजूद लोगों ने उन्हें “genocide supporter… get out of here… shame on you… disgrace” जैसे नारे लगाए और ‘बाहर निकलो’ की मांग की। फिर प्रधानमंत्री अल्बनीज को पीछे के गेट से सुरक्षित निकाला गया।”

ये भी पढ़ें

LPG किल्लत का पर्दाफाश करना पत्रकार को पड़ा भारी: पुलिस ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, फिर…
विदेश
pakistan

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Mar 2026 10:04 pm

Published on:

20 Mar 2026 10:03 pm

Hindi News / World / Get Out…ऑस्ट्रेलियाई PM को आखिर क्यों मस्जिद से निकाला गया बाहर, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

LPG किल्लत का पर्दाफाश करना पत्रकार को पड़ा भारी: पुलिस ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, फिर…

pakistan
विदेश

मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से आ रहे अमेरिकी वॉरशिप, ट्रंप ने कर ली इस द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी

American warship going towards middle East
विदेश

ईरान युद्ध के बीच अब रूस का बड़ा बयान, इजराइल-अमेरिका से कहा- तुरंत युद्ध खत्म नहीं हुआ तो…

vladimir putin
विदेश

भारत को नहीं होगी दिक्कत! होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए ईरान का बड़ा कदम

विदेश

तो इसलिए नेतन्याहू ने ईरान के साथ आनन-फानन में छेड़ दी जंग, वजह तेल-परमाणु नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक

Benjamin Netanyahu
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.