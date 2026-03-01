Get Out…ऑस्ट्रेलियाई PM को आखिर क्यों मस्जिद से निकाला गया बाहर, देखें वीडियो

Australia Mosque Anthony Albanese Controversy: ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) को उस वक्त भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जब वह ईद-उल-फितर (Eid al-Fitr) के मौके पर नमाज में शामिल होने सिडनी की लाकेम्बा मस्जिद (Lakemba Mosque) पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। भीड़ ने ‘Get Out’ के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ हूटिंग की, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुरक्षा कारणों से एंथनी अल्बनीज को मस्जिद के पिछले दरवाजे से बाहर निकालना पड़ा। इस घटना ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि यह भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा।