इस जगह न्यू ईयर से पहले गुल हुई बिजली, अंधेरे में किया लाखों लोगों ने नए साल का स्वागत

Puerto Rico Power Outage: पुएर्तो रिको में नए साल का स्वागत लाखों लोगों ने अंधेरे में किया।

नई दिल्ली•Jan 01, 2025 / 11:36 am• Tanay Mishra

दुनियाभर के ज़्यादातर देशों में नए साल (New Year) 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कहीं पहले, कहीं बाद में। लोगों ने अलग-अलग तरह से नए साल का स्वागत किया। किसी ने जमकर पार्टी की, तो किसी ने घर पर ही परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाया। लेकिन दुनिया में ऐसी भी एक जगह है जहाँ नए साल का स्वागत लोगों ने अंधेरे में किया। हम बात कर रहे हैं पुएर्तो रिको (Puerto Rico) की, जो एक सेल्फ गवर्निंग कैरिबियन आइलैंड है और अमेरिकी टेरिटोरी (Territory Of United States Of America) है।

