20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

विदेशी डॉक्टरों के लिए राहत, अमेरिका में एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर शुल्क खत्म करने का प्रस्ताव

अमेरिका में विदेशी डॉक्टरों और नर्सों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ी है। प्रतिनिधि सभा में पेश द्विदलीय विधेयक एच-1बी वीजा पर 1,00,000 डॉलर शुल्क हटाने का प्रस्ताव करता है, जिससे अस्पतालों को स्टाफ की कमी दूर करने और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 20, 2026

H-1B Visa

H-1B Visa(AI Image-ChatGpt)

H-1B Visa: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण द्विदलीय विधेयक पेश किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए मौजूद वित्तीय बाधाओं को कम करना है। इस प्रस्तावित कानून के तहत डॉक्टरों और नर्सों जैसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मियों पर लागू भारी-भरकम एच-1बी वीजा आवेदन शुल्क जो लगभग 1,00,000 डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) है, को समाप्त करने की योजना बनाई गई है। यह कदम उन अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए राहतकारी माना जा रहा है, जो लंबे समय से कुशल स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। इसमें और भी कई प्रकार के योजनाओं पर काम किया गया है।

H-1B Visa: जानें डिटेल्स


इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ते दबाव को कम करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स उपलब्ध नहीं हैं। कई अस्पताल और क्लीनिक अपनी सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए विदेशी पेशेवरों पर निर्भर हैं, लेकिन अत्यधिक वीजा शुल्क उनके लिए बड़ी आर्थिक बाधा बन गया है। यदि यह शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, तो इन संस्थानों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा को नियुक्त करना अधिक सस्ता और आसान हो जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित


यह शुल्क पहली बार पिछले वर्ष सितंबर में लागू किया गया था और इसे काफी विवादास्पद माना गया। इसके तहत अमेरिकी नियोक्ताओं को हर नए कुशल विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए एक लाख डॉलर तक का भुगतान करना पड़ता है। इस नियम ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रभावित किया, क्योंकि यहां पहले से ही कार्यबल की कमी बनी हुई है। स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण तब हो जाती है जब 1 जुलाई के आसपास नए मेडिकल रेजिडेंट्स अस्पतालों में शामिल होते हैं। उस समय बड़ी संख्या में नियुक्तियों की आवश्यकता होती है, और भारी शुल्क के कारण कई संस्थानों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इससे न केवल अस्पतालों को राहत मिलेगी, बल्कि मरीजों को भी बेहतर और समय पर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही, यह कदम अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक मजबूत और लचीला बनाने में मदद कर सकता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Mar 2026 04:37 am

Hindi News / World / विदेशी डॉक्टरों के लिए राहत, अमेरिका में एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर शुल्क खत्म करने का प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मध्य पूर्व में ‘तेल-गैस युद्ध’ का विस्फोट, ईरान-इजरायल टकराव से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली

Iran-Israel War
विदेश

“ईरान अब नहीं बना पायेगा मिसाइलें…”, मीडिया के सामने आए बेंजामिन नेतन्याहू, युद्ध को लेकर किया ये दावा

Benjamin Netanyahu
विदेश

पश्चिम एशिया तनाव के बीच पीएम मोदी का कतर से संवाद, जानें दोनों देशों के नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत

PM Modi
विदेश

ईरान की मिसाइलों ने इजरायल को दहलाया! हाइफा रिफाइनरी धू-धू कर जली, पूरे शहर में पसरा अंधेरा

Iran Israel War
विदेश

ईरान के हमले से कतर की LNG इंडस्ट्री तबाह, 17% उत्पादन क्षमता ठप, वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा

Qatar LNG Attack
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.