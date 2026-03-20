विदेशी डॉक्टरों के लिए राहत, अमेरिका में एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर शुल्क खत्म करने का प्रस्ताव



यह शुल्क पहली बार पिछले वर्ष सितंबर में लागू किया गया था और इसे काफी विवादास्पद माना गया। इसके तहत अमेरिकी नियोक्ताओं को हर नए कुशल विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए एक लाख डॉलर तक का भुगतान करना पड़ता है। इस नियम ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रभावित किया, क्योंकि यहां पहले से ही कार्यबल की कमी बनी हुई है। स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण तब हो जाती है जब 1 जुलाई के आसपास नए मेडिकल रेजिडेंट्स अस्पतालों में शामिल होते हैं। उस समय बड़ी संख्या में नियुक्तियों की आवश्यकता होती है, और भारी शुल्क के कारण कई संस्थानों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इससे न केवल अस्पतालों को राहत मिलेगी, बल्कि मरीजों को भी बेहतर और समय पर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही, यह कदम अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक मजबूत और लचीला बनाने में मदद कर सकता है।