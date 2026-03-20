युवाओं की खुशी का ‘नया दुश्मन’ बना सोशल मीडिया

डिजिटल तनाव से दूर खुशहाली की दौड़ में फिनलैंड ने लगातार नौवीं बार पहला स्थान हासिल कर ‘खुशी की राजधानी’ होने का तमगा बरकरार रखा है। मज़बूत सामाजिक सहयोग, पारदर्शी शासन व आर्थिक समानता इसके मूल में है। वहीँ अफगानिस्तान लगातार दुनिया का सबसे नाखुश देश बना हुआ है। लंबे समय से युद्ध, आतंकवाद और आंतरिक संघर्ष झेल रहे अफगानिस्तान में स्थिति काफी खराब है। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से तो देश में स्थिति काफी बदतर हो गई है। लोगों पर तरह-तरह की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। महिलाओं का जीवन तो काफी मुश्किल हो गया है।