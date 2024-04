Russia Ukraine War : जंग के बीच बन रहे रिश्ते, रूस ने इस देश के लिए अमरीका समेत पश्चिमी देशों को दे डाली चेतावनी

नई दिल्लीPublished: Apr 01, 2024 04:50:28 pm Submitted by: M I Zahir

World News in Hindi : यूएस इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर (ISW) ने कहा है कि आर्मेनिया के लिए रूस के रिश्ते पश्चिम के साथ संबंधों से बदलना असंभव है।

International News in Hindi : यूएस इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर ( US Institute for Study of War ) के अनुसार वल्दाई क्लब (Valdai Club) के विकास और समर्थन के लिए रूसी फाउंडेशन ( The Russian Foundation for the Development and Support ) के अध्यक्ष, आंद्रेई बिस्ट्रिट्स्की (Andrei Bystritsky) ने जोर देकर कहा, कि आर्मेनिया के भूगोल के कारण आर्मेनिया ( Armenia) के लिए रूस ( Russia) के साथ अपने संबंधों (Russia's and Armenia relations ) को पश्चिमी देशों के साथ बदलना असंभव है।